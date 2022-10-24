Еще один российский регион объявил о завершении частичной мобилизации

Военный комиссар Якутии объявил о завершении основных мероприятий по частичной мобилизации

Основные мероприятия в рамках частичной мобилизации в Якутии завершены. Об этом заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин, его сообщение опубликовано на официальном информационном портале Республики Саха.

«Возможно, дополнительное количество повесток гражданам, которые будут призываться в обязательном порядке, будет минимальным», — заявил военком, объясняя такое решение необходимостью заменить мобилизованных по ошибке жителей с законными основаниями для отсрочки для поддержки укомплектованности Вооруженных сил. По словам Авдонина, на данный момент военные комиссариаты активно занимаются вопросом возвращения домой таких граждан.

Военный комиссар добавил, что основная работа ведется с теми, кто решил принять участие в мобилизации в добровольном порядке. По убеждению Авдонина, при большом числе добровольцев регион сможет справиться с заменой жителей, вернувшихся домой.

Ранее сообщалось, что около 300 мужчин из Якутии, призванных по ошибке в рамках частичной мобилизации, вернули домой.

21 октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что по разным причинам домой возвратились почти десять тысяч мобилизованных россиян. С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении.

Президент России Владимир Путин потребовал быстро и основательно исправить ошибки, допущенные в ходе мобилизационных мероприятий и подчеркнул, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно.

О выполнении плана по частичной мобилизации объявили в более чем 35 российских регионах. Одними из первых это сделали власти Красноярского края. 17 октября о завершении мобилизации заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Все повестки, которые были разосланы в процессе мобилизации по месту проживания или работы, прекратили свое действие.