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23:37, 25 октября 2022Россия

Российский регион отказался от новогодних салютов и концертов

Псковский губернатор Ведерников заявил, что в регеоне отменят новогодние салюты и концерты

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Новогодние праздники в Псковской области пройдут без салютов, концертов и массовых гуляний. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Салюты, яркие концертные программы с известными артистами, массовые гуляния – все это сейчас неуместно, и это мы однозначно отменяем. С другой стороны, в крайности тоже уходить не нужно — елки установим, города украсим. Инсталляции, закупленные в прошлые годы, приведем в порядок и также установим… Проведем Новый год спокойно, в семейном формате и без излишеств», — рассказал Ведерников.

Он отметил, что программы для детей будут сохранены. Так, на традиционную губернаторскую елку смогут попасть не только дети из многодетных и малоимущих семей, но и дети мобилизованных россиян. Также, по словам губернатора, будет реализован проект «Елка желаний»

Ранее власти ряда российских регионов приняли решение не тратить бюджет на празднование Нового года. Такое заявление сделали власти Крыма, Курской и Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал отказаться от новогодних корпоративов.

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Марина Совина
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