На Украине оценили эффективность ударов России по энергообъектам страны

Директор ДТЭК Сахарук: при нанесении массивных ударов Россия тщательно выбирала цели

Российские военные тщательно выбирали цели при нанесении ударов по украинским энергообъектам. Об этом в беседе с британской газетой The Economist заявил исполнительный директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, оценивая последствия нанесенных массированных ударов.

Собеседник издания высказал предположение о том, что выбор целей был согласован с профессионалами из энергетического сектора. «Они тщательно выбирали цели; они подошли к этому вопросу методологически», — добавил он.

Журналисты указывают, что главными целями при нанесении удара были подстанции, которые соединяют разные части энергосистемы Украины. По данным газеты, по некоторым из таких объектов было выпущено около десяти ракет. Таким образом, утверждают в The Economist, российские военные пытались «разрубить» энергосистему страны на части, чтобы лишить Киев возможности перемещать электроэнергию между разными регионами страны. Отмечается, что в некоторых случаях такие удары могут спровоцировать отключение большей части сети.

Вторыми по важности целями, как утверждается в статье, были электростанции. Несмотря на то что они крупнее и вывести их из строя сложнее, на прошлой неделе стало известно, что 30 процентов электростанций разрушено. Это, подчеркнул собеседник газеты, повышает риск того, что при пиковом спросе могут начаться массовые отключения электроэнергии, что, в свою очередь, остановит работу некоторых заводов страны. Сахарук утверждает, что в худшем случае электростанциям может не хватить тока, необходимого для повторного запуска.

Издание обращает внимание на тот факт, что украинская сеть была подключена к европейской с марта, что позволяет европейским провайдерам поставлять ток, если Украине не хватает электроэнергии. Однако если из-за отключений энергосистема Украины станет слишком нестабильной, Европе, вероятно, придется отключить ее на какое-то время, чтобы не допустить влияния этой нестабильности на ее собственную энергосистему.

Россия 10 и 11 октября нанесла массированные удары по инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что они пришлись по объектам энергетики, военного управления и связи — это было сделано по предложению Минобороны России.

В оборонном ведомстве позже указали, что удары по объектам были нанесены из высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования. Также были поражены объекты военного управления.