Роналду выступил с заявлением после возвращения в основу «Манчестер Юнайтед»

Футболист Роналду заявил, что возвращается к тренировкам с основой МЮ в привычном режиме

Португальский нападающий Криштиану Роналду в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) выступил с заявлением после возвращения к тренировкам с основной командой английского «Манчестер Юнайтед» после отстранения.

Футболист заявил, что возвращается в привычный режим. «С той же целеустремленностью и самоотдачей, что и всегда», — подчеркнул 37-летний форвард.

Ранее 26 октября Роналду провел тренировку с основой МЮ перед матчем Лиги Европы против молдавского «Шерифа», который состоится в Манчестере днем позднее. Отмечалось, что футболист сможет тренироваться с основой, только если согласится не играть в стартовом составе и принесет извинения за свое поведение.

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение было принято главным тренером Эриком тен Хагом из-за того, что португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи.

Роналду в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету два гола и одна результативная передача.