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06:03, 26 октября 2022Мир

В Киеве обеспокоились из-за сигнала США для Путина

WP: Киев увидел в письме конгрессменов Байдену с призывом к переговорам сигнал для Путина

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Власти Украины увидели в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта «обнадеживающий» сигнал для Владимира Путина. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

По словам другого собеседника газеты, Киев обеспокоен из-за вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом бывшего президента Дональда Трампа. Украинский чиновник заявил, что «мы не встаем между республиканцами и демократами. Это внутренняя политика другого государства». Он назвал ожидаемым то, что позиции по конфликту будут разными.

Издание подчеркнуло, что письмо усугубляет растущие опасения Украины по поводу сохранения финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона на фоне заявлений, что Штаты уменьшат помощь в случае победы республиканцев на предстоящих ноябрьских выборах в конгресс.

25 октября группа законодателей из Палаты представителей Конгресса США отозвала письмо президенту Джо Байдену с призывом изменить подход к украинским событиям и начать переговоры с Россией.

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Юлия Мискевич
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