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16:44, 26 октября 2022Силовые структуры

Обыски в доме Собчак по делу ее коммерческого директора попали на видео

Появилось видео обысков внутри дома Ксении Собчак по делу ее коммерческого директора

Появилось видео обысков внутри подмосковного дома журналистки и телеведущей Ксении Собчак, связанных с уголовным делом в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Запись в среду, 26 октября, публикует «Звезда».

На кадрах видна прихожая журналистки и зеркальный шкаф.

Ранее оперативная группа выезжала для задержания телеведущей после того, как в ее доме были проведены обыски. Однако, чтобы запутать оперативников, Собчак накануне купила билеты на самолет в Дубай, а сегодня — в Турцию. Но журналистка так и не воспользовалась авиабилетами, уехав вместо этого в Литву через Белоруссию в ночь с 25 на 26 октября.

О задержании Суханова в рамках уголовного дела стало известно 25 октября. Также был задержан бывший главный редактор издания Tatler Ариан Романовский. Полицейские допросили коммерческого директора журналистки, и он рассказал, что Собчак за деньги не публиковала компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах.

Екатерина Власова
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