Пользователи новой Call of Duty не нашли игру на диске

Скриншот: Игра «Call of Duty: Modern Warfare 2»

Обладатели физических версий новой Call of Duty столкнулись с проблемами. Об этом сообщили авторы популярного Twitter-аккаунта Does it play?.

Энтузиасты рассказали, что пользователи Call of Duty: Modern Warfare 2 и владельцы PlayStation 5 не нашли тайтл на диске с игрой. По словам авторов, на физическом носителе было сохранено всего 72 мегабайта данных, при этом размер Call of Duty составляет более 70 гигабайт. В сообщении говорится, что, несмотря на наличие диска, большую часть данных геймерам придется скачать из интернета.

По словам авторов ресурса Does it play?, обычно для использования физических версий игр не нужно скачивать дополнительный контент из интернета — в отличие от электронных копий. Энтузиасты не смогли объяснить подобное решение издателей Call of Duty: Modern Warfare 2.

Подписчики сообщества негативно отреагировали на инфоповод. «Да, именно поэтому я перестал покупать игры Call of Duty», — заявил пользователь под ником aaron2588. «Сотни тысяч фунтов пластика разосланы по всему миру бесплатно», — отметил MrFortyFive.

