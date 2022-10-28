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20:04, 28 октября 2022Интернет и СМИ

Заменивший Маслякова шоумен провел КВН для Росгвардии и поделился впечатлениями

Шоумен Дмитрий Хрусталев провел КВН для Росгвардии в военном госпитале в Балашихе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Популярный российский шоумен Дмитрий Хрусталев, несколько раз заменявший руководителя «Клуба веселых и находчивых» Александра Маслякова на посту ведущего игр Высшей лиги, провел КВН для Росгвардии и поделился впечатлениями. Его комментарии приводит KP.RU.

Проведенная Хрусталевым игра КВН состоялась в военном госпитале в Балашихе. Шоумен по ее итогам заявил о несогласии со стереотипом, что у военных и полицейских плохое чувство юмора. «Очень много во время игры было юмора, связанного именно с их конъюнктурой, — местечковый юмор», — высказался он. По словам Хрусталева, такие шутки нравились залу.

Помимо этого, ведущий выразил уверенность, что в любой команде могут оказаться будущие звезды. Хрусталев указал, что сам является тому примером, и в шутку заявил, что взлету его карьеры «ничего не предвещало». «Уже КВН Росгвардии веду. Даже два раза доверили Высшую лигу вести. Дослужился!» — со смехом оценил он назначение ведущим игр КВН.

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Ранее стало известно, что Александр Масляков вернулся в программу в качестве члена жюри игр Высшей лиги. О том, что Масляков пропустит несколько игр, стало известно в феврале. Он заразился коронавирусом и из-за этого временно отказался от съемок. После этого вместо него игры вели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Одну из игр также провел сам Масляков.

В июле глава КВН рассказал, что чувствует себя нормально, однако медики не советуют ему находиться в многолюдных местах.

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Маргарита Щигарева
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