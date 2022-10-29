Российский боец объявил об уходе из UFC

Российский боец MMA Аскар Аскаров объявил об уходе из UFC по состоянию здоровья

Российский боец смешанного стиля (ММА) Аскар Аскаров в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) объявил об уходе из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Спортсмен рассказал, что поединок с американцем Брэндоном Ройвалом был заключительным по его контракту, после чего он попросил руководство UFC освободить его от обязательств. На это он получил положительный ответ. «Мое возвращение затягивалось по состоянию здоровья. Сначала приведем в порядок здоровье, а дальше будет видно», — заявил Аскаров.

В 2022 году поединки с участием Аскарова дважды отменялись. В июле не состоялся бой россиянина против американца Алекса Переса из-за снятия Аскарова. В октябре он не подрался с Ройвалом, так как не смог уложиться в вес.

26 марта Аскаров потерпел первое поражение в карьере. Он уступил судейским решением новозеландцу Каю Кара-Франсу. За карьеру в ММА Аскаров одержал 14 побед, еще один поединок с его участием закончился ничьей.