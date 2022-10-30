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23:22, 30 октября 2022Спорт

Игрок «Спартака» высказался о возможном возвращении Кокорина в сборную России

Игрок «Спартака» Соболев заявил, что был бы рад возвращению Кокорина в сборную России
Александр Кокорин

Александр Кокорин. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Соболев высказался о возможном возвращении форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина в национальную команду. Его слова приводит РИА Новости.

«Это выбор Кокорина, хочет он или не хочет ехать в сборную. Это его карьера, он сам ей распоряжается. Я не могу за него сказать», — заявил Соболев. Он добавил, что был бы рад возвращению Кокорина в команду.

17 октября Кокорин высказался о возможности возобновить выступления за сборную России. «Всем будет лучше, чтобы я там не появлялся», — заключил футболист.

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения истекает летом следующего года. Нападающий вышел на поле в семи матчах чемпионата Кипра и отметился тремя голами. За сборную России он не играл с ноября 2017 года.

Дарья Коршунова
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