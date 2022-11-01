Мария Шарапова заявила, что после рождения ребенка не нашла баланс между семьей и работой

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о сложностях материнства. Ее слова приводит NewBeauty Magazine.

Спортсменка призналась, что пока не знает, как найти баланс между семьей и работой. «Это никогда не будет 50 на 50, я уже это знаю. Знаю, что многие женщины сталкиваются с этим — это уникальная задача найти правильный баланс. Я не знаю секрета, но готова работать над этим», — заявила 35-летняя Шарапова.

Первенец теннисистки появился на свет 1 июля. Мальчика назвали Теодором. По словам спортсменки, она начала двигаться только спустя две недели после родов.

Шарапова сообщила о завершении выступлений в феврале 2020 года. Десять месяцев спустя она объявила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом.