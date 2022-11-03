Патрушев назвал терактом нападение на российские корабли в Севастополе

Патрушев назвал терактом нападение на обеспечивающие работу зернового коридора суда

Нападение на российские суда, которые обеспечивают работу зернового коридора, нельзя расценивать иначе как теракт. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его цитирует ТАСС.

29 октября Украина атаковала Севастополь с помощью беспилотников. Корабли Черноморского флот обили нападение, никто не пострадал. Впоследствии Минобороны России заявило, что после атаки дронов Москва приостанавливает участие в зерновой сделке, и подчеркнуло, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

После теракта Киева на российской территории по критическим объектам Украины были нанесены удары высокоточными ракетами. Президент Владимир Путин заявил, что отчасти удары России можно считать ответом на атаку на Севастополь. «Но это не все, что мы могли бы сделать», — подчеркнул тогда глава государства.

В результате российских ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины было существенно нарушено управление группировками ВСУ и тыловое обеспечение украинской армии, отчитались в Минобороны.

2 ноября Россия решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. Российская сторона получила гарантии от Украины, согласно которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы. В переговорах сторон выступили посредниками Турция и ООН.