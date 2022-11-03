Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 3 ноября 2022Россия

Патрушев назвал терактом нападение на российские корабли в Севастополе

Патрушев назвал терактом нападение на обеспечивающие работу зернового коридора суда

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Нападение на российские суда, которые обеспечивают работу зернового коридора, нельзя расценивать иначе как теракт. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его цитирует ТАСС.

29 октября Украина атаковала Севастополь с помощью беспилотников. Корабли Черноморского флот обили нападение, никто не пострадал. Впоследствии Минобороны России заявило, что после атаки дронов Москва приостанавливает участие в зерновой сделке, и подчеркнуло, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

После теракта Киева на российской территории по критическим объектам Украины были нанесены удары высокоточными ракетами. Президент Владимир Путин заявил, что отчасти удары России можно считать ответом на атаку на Севастополь. «Но это не все, что мы могли бы сделать», — подчеркнул тогда глава государства.

В результате российских ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины было существенно нарушено управление группировками ВСУ и тыловое обеспечение украинской армии, отчитались в Минобороны.

2 ноября Россия решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. Российская сторона получила гарантии от Украины, согласно которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы. В переговорах сторон выступили посредниками Турция и ООН.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Патрушев назвал терактом нападение на российские корабли в Севастополе
Китай завершил сборку национальной орбитальной станции
Семья нашла под полом своего дома жуткую фотографию с готической церковью
Патрушев заявил об участии Запада в создании «грязной бомбы»
Артемий Лебедев раскрыл «мерзость» YouTube
Патрушев оценил переписку Трасс и Блинкена по взрыву на «Северных потоках»
Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
В российском регионе осудят мужчину за убийство незнакомца в доме матери
Врач назвала доступный каждому неочевидный способ проверить состояние здоровья
Более 40 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.