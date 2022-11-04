В Британии раскрыли вынуждающее Запад договариваться с Россией условие
Западные страны будут вынуждены договариваться с Россией, когда экономическая ситуация в Европе ухудшится, а США столкнутся с рецессией. Условия раскрыла британская газета The Guardian.
Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя
По информации издания, Германии пришлось направить 200 миллиардов долларов на поддержку потребителей и предприятий, пострадавших от высоких цен на энергоносители, а Испания и Франция столкнулись с сокращением ВВП.
Отмечается, что в самом Евросоюзе (ЕС) наблюдается рекордная инфляция. Кроме того, существует вероятность обострения конфликта на Украине за счет возможной прямой конфронтации России и Североатлантического альянса.
Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии
Рецессия европейской экономики
В конце октября генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что экономику Европы ожидает рецессия. По его словам, США, возможно, также движутся в эту сторону. Такие экономические проблемы могут повлиять на нефтяной спрос, отметил он.
И поэтому наш прогноз показывает, что сейчас в ближайшие месяцы будет назревать профицит. И это было главной причиной, по которой в октябре мы решили действовать на опережение
Генсек ОПЕК подчеркнул, что профицит предложения на рынке нефти будет присутствовать в четвертом квартале и в начале следующего года. По его словам, аналогичные прогнозы делает не только ОПЕК, но и Международное энергетическое агентства, а также другие аналитики.
О том, что большинство экономик западных стран уже вошли в фазу рецессии, рассказал и генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. На выход из этой фазы могут потребоваться годы, добавил специалист.
Дефицит газа
В начале ноября главы крупнейших энергокомпаний Vitol, BP и Eni успокоили европейцев по поводу нехватки газа грядущей зимой — по их мнению, значительные запасы топлива позволят ЕС спокойно пережить этот отопительный сезон.
Благодаря сочетанию высоких уровней хранения газа и пакетов государственных расходов для субсидирования счетов населения Европа может справиться с кризисом в этом году
При этом все они выразили беспокойство из-за следующей зимы — в 2023 году угроза дефицита будет гораздо серьезней. Обеспечить высокий уровень запасов позволили большие объемы импорта российского газа — к следующей зиме он, скорее всего, полностью прекратится, считают главы энергетических гигантов.
Впереди у нас трудная зима, а вслед за ней у нас еще более трудная зима в следующем году
Однако глава итальянского нефтегазового гиганта Eni Клаудио Декальци заявил, что Европа «в хорошей форме для этой зимы». Он отметил, что остро проблема обеспечения газом появится только к следующей зиме.