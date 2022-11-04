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05:15, 4 ноября 2022Интернет и СМИ

В Британии раскрыли вынуждающее Запад договариваться с Россией условие

Guardian: Западу придется договариваться с Россией из-за ухудшения ситуации в Европе и США

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Западные страны будут вынуждены договариваться с Россией, когда экономическая ситуация в Европе ухудшится, а США столкнутся с рецессией. Условия раскрыла британская газета The Guardian.

Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя

The Guardian

По информации издания, Германии пришлось направить 200 миллиардов долларов на поддержку потребителей и предприятий, пострадавших от высоких цен на энергоносители, а Испания и Франция столкнулись с сокращением ВВП.

Отмечается, что в самом Евросоюзе (ЕС) наблюдается рекордная инфляция. Кроме того, существует вероятность обострения конфликта на Украине за счет возможной прямой конфронтации России и Североатлантического альянса.

Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии

The Guardian
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Рецессия европейской экономики

В конце октября генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что экономику Европы ожидает рецессия. По его словам, США, возможно, также движутся в эту сторону. Такие экономические проблемы могут повлиять на нефтяной спрос, отметил он.

И поэтому наш прогноз показывает, что сейчас в ближайшие месяцы будет назревать профицит. И это было главной причиной, по которой в октябре мы решили действовать на опережение

Хайсам аль-ГайсГенеральный секретарь ОПЕК

Генсек ОПЕК подчеркнул, что профицит предложения на рынке нефти будет присутствовать в четвертом квартале и в начале следующего года. По его словам, аналогичные прогнозы делает не только ОПЕК, но и Международное энергетическое агентства, а также другие аналитики.

О том, что большинство экономик западных стран уже вошли в фазу рецессии, рассказал и генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. На выход из этой фазы могут потребоваться годы, добавил специалист.

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Дефицит газа

В начале ноября главы крупнейших энергокомпаний Vitol, BP и Eni успокоили европейцев по поводу нехватки газа грядущей зимой — по их мнению, значительные запасы топлива позволят ЕС спокойно пережить этот отопительный сезон.

Благодаря сочетанию высоких уровней хранения газа и пакетов государственных расходов для субсидирования счетов населения Европа может справиться с кризисом в этом году

Бернард ЛуниГлавный исполнительный директор BP

При этом все они выразили беспокойство из-за следующей зимы — в 2023 году угроза дефицита будет гораздо серьезней. Обеспечить высокий уровень запасов позволили большие объемы импорта российского газа — к следующей зиме он, скорее всего, полностью прекратится, считают главы энергетических гигантов.

Впереди у нас трудная зима, а вслед за ней у нас еще более трудная зима в следующем году

Рассел ХардиГлавный исполнительный директор Vitol

Однако глава итальянского нефтегазового гиганта Eni Клаудио Декальци заявил, что Европа «в хорошей форме для этой зимы». Он отметил, что остро проблема обеспечения газом появится только к следующей зиме.

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Юлия Мискевич
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