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19:40, 5 ноября 2022Россия

Герой России объяснил большое число наемников на Украине

Герой России Клупов связал большое число наемников на Украине с исчерпанием резервов ВСУ

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Большое число наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины, объясняется тем, что собственные резервы Вооруженных сил страны (ВСУ) уже практически исчерпались. Об этом в беседе с «МК» заявил ветеран военной разведки, герой России Рустем Клупов.

«Это говорит лишь о том, что не хватает украинцев. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан», — пояснил эксперт. По его словам, о том же свидетельствует тот факт, что в плен стало попадать больше людей зрелого и даже пожилого возраста.

Как отметил Клупов, помимо исчерпания человеческих ресурсов ВСУ также столкнулись с нехваткой собственной военной техники. «Украина сейчас задействует иностранную технику и иностранное вооружение. Это значит, что мы перелопатили, а они израсходовали все свои запасы Варшавского договора», — уточнил специалист.

В октябре полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщал, что в направлении к Луганску сосредоточены до 70 процентов наемников из стран Европы, которые находятся на стороне Украины.

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Варвара Кошечкина
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