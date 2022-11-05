Оливейра заявил о желании сделать перерыв после поражения от Махачева

Боец ММА Чарльз Оливейра заявил, что хочет сделать перерыв и не будет драться с Физиевым

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра прокомментировал сообщения о своем следующем поединке после поражения от россиянина Ислама Махачева. Спортсмен высказался в Twitter.

Оливейра ответил на публикацию о том, что в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) хотят организовать его бой с азербайджанцем Рафаэлем Физиевым. «Этого не будет. Мне нужен перерыв. Спасибо всем!» — написал спортсмен. Физиев в комментариях пожелал ему насладиться заслуженным отдыхом.

В ночь на 23 октября Оливейра проиграл Махачеву на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе. Позже бразилец потребовал реванша.

За карьеру 31-летний Махачев провел 24 поединка, потерпел одно поражение и одержал 23 победы (из них 11 подряд). В активе 33-летнего Оливейры 43 боя, 9 поражений и 33 победы. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.