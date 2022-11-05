США отправили на Украину восемь ЗРК NASAMS

Пентагон отправил ЗРК NASAMS в Киев и заявил об отсутствии противоракетного щита у Украины

США отправили на Украину восемь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), которые могут быть доставлены уже в ближайшее время, заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам, пишет ТАСС.

Как уточнил представитель Пентагона, «на подходе около восьми систем». «Я точно не знаю, где они сейчас в цепочке поставок, но они уже в пути. И я думаю, это важно», — подчеркнул Плам.

Он считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с серьезными проблемами при внедрении противоракетных систем на своей территории. Плам указал на отсутствие противоракетного щита у Украины. «Одна из проблем, с которыми сталкивается Украина, заключается в том, что она не сможет обеспечить всестороннюю защиту. У вас не может быть щита. И если бы у вас было 10, или 20, или 30 систем, куда бы они пошли? Что вы будете защищать?» — добавил он.

По мнению помощника министра обороны США, это проблема принятия решений в сфере обороны. «Это довольно трудно делать в мирное время, не говоря уже о конфликтах», — подчеркнул он.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что поставленные Киеву из США ЗРК NASAMS не смогут противостоять российским крылатым ракетам.