Тарасова прокомментировала информацию о своей госпитализации

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что ее не госпитализировали

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о своей госпитализации. Ее слова приводит ТАСС.

75-летний специалист заявила, что не находится в больнице.

Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что Тарасова попала в клинику. Из-за плохого самочувствия она пропустила съемки эпизода шоу «Ледниковый период».

В октябре Тарасова была госпитализирована. Она должна была войти в состав жюри «Ледникового периода», однако на съемках первого выпуска ее заменила тренер Елена Чайковская. По информации Mash, врачи диагностировали у Тарасовой вертебробазилярную недостаточность.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008 году она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.