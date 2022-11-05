Валуев прокомментировал идею Госдумы отказаться от признания CAS в России

Валуев усомнился в том, что законопроект об отмене признания CAS в России будет принят

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал идею депутатов Госдумы отказаться от признания Спортивного арбитражного суда (CAS) в России. Его слова приводит Sport24.

Валуев усомнился в том, что предложенный законопроект будет принят. «Опять политическая залипуха. Автор идеи, как всегда, в своем репертуаре», — заявил он.

Авторами законопроекта об отказе от CAS стали депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков. В пояснительной записке к документу указано, что это предложение внесено с целью восстановить спортивный суверенитет России.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. После этого российские спортивные федерации обратились в CAS для решения спорных вопросов.