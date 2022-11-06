Рамирес высказался после поражения Биволу
Мексиканский боксер Хильберто Рамирес высказался после поражения россиянину Дмитрию Биволу. Его слова приводит ESPN.
«Думаю, я сделал достаточно, чтобы выиграть, но судьи сделали свою работу. Благодарен, что смог оказаться здесь», — сказал спортсмен сразу после боя. Он поздравил россиянина и его команду с успехом.
Ранее Бивол прокомментировал победу над мексиканцем. «Бой прошел хорошо, но я могу лучше. У Рамиреса хорошие удары по корпусу, но они меня не беспокоили», — сказал боксер, добавив, что теперь хочет драться за четыре чемпионских пояса.
В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Мексиканец потерпел первое поражение в карьере.
Бивол провел 21 поединок в профессиональной карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Рамиреса 44 победы в 45 поединках.