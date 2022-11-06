Рамирес высказался после поражения Биволу

Мексиканский боксер Рамирес заявил, что сделал достаточно для победы над Биволом

Мексиканский боксер Хильберто Рамирес высказался после поражения россиянину Дмитрию Биволу. Его слова приводит ESPN.

«Думаю, я сделал достаточно, чтобы выиграть, но судьи сделали свою работу. Благодарен, что смог оказаться здесь», — сказал спортсмен сразу после боя. Он поздравил россиянина и его команду с успехом.

Ранее Бивол прокомментировал победу над мексиканцем. «Бой прошел хорошо, но я могу лучше. У Рамиреса хорошие удары по корпусу, но они меня не беспокоили», — сказал боксер, добавив, что теперь хочет драться за четыре чемпионских пояса.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Мексиканец потерпел первое поражение в карьере.

Бивол провел 21 поединок в профессиональной карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Рамиреса 44 победы в 45 поединках.