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10:00, 6 ноября 2022Спорт

Рамирес высказался после поражения Биволу

Мексиканский боксер Рамирес заявил, что сделал достаточно для победы над Биволом

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Мексиканский боксер Хильберто Рамирес высказался после поражения россиянину Дмитрию Биволу. Его слова приводит ESPN.

«Думаю, я сделал достаточно, чтобы выиграть, но судьи сделали свою работу. Благодарен, что смог оказаться здесь», — сказал спортсмен сразу после боя. Он поздравил россиянина и его команду с успехом.

Ранее Бивол прокомментировал победу над мексиканцем. «Бой прошел хорошо, но я могу лучше. У Рамиреса хорошие удары по корпусу, но они меня не беспокоили», — сказал боксер, добавив, что теперь хочет драться за четыре чемпионских пояса.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Мексиканец потерпел первое поражение в карьере.

Бивол провел 21 поединок в профессиональной карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Рамиреса 44 победы в 45 поединках.

Ксения Курашкина
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