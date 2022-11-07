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06:00, 7 ноября 2022Мир

Путин испугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки

Daily Mail: Путин испугал Макрона словами о ядерном ударе по Хиросиме и Нагасаки
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: РИА Новости

Слова президента России Владимира Путина о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки испугали президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника в дипломатических кругах, в разговоре с французским коллегой российский лидер заявил, что взрывы, спровоцировавшие капитуляцию Японии в 1945 году, продемонстрировали возможность победить без «атак на крупные города».

Как отмечают авторы материала, Москва готова применить тактическое ядерное оружие на Украине для завершения конфликта.

Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень тяжелый намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев

Daily Mail
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Реакция США

17 сентября президент США Джо Байден отметил, что Россия столкнется с последствиями, если применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.

Вы думаете, я бы вам сказал, если бы точно знал… конечно, я вам не скажу. Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ

Джо БайденПрезидент США

Байден отметил, что применение ядерного оружия «изменило бы облик войны, как ничто со времен Второй мировой».

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Применение ядерного оружия

21 сентября президент Владимир Путин заявил о возможности России использовать ядерное оружия при угрозе территориальной целостности страны. Это не блеф, пояснил глава государства. При этом он отметил, что страна располагает различными средствами поражения.

По словам российского лидера, в ход пошел и ядерный шантаж. В данном случае речь идет не только о поощряемых западными странами обстрелах Запорожской АЭС, но и высказываниях ряда представителей ведущих государств НАТО о возможности применения против России ядерного оружия, добавил Путин.

Президент уточнил, что Россия также располагает различными средствами поражения, кроме того, по отдельным компонентам и более современными, чем у государств НАТО.

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Заявление МИД России

2 ноября МИД России опубликовал заявление, в котором говорится, что Россия в своей политике руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны и несет особую ответственность как ядерная держава.

Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства

МИД России

В МИД указали, что в современной сложной ситуации, сложившейся из-за «безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности», ключевым становится предотвращение военного противостояния ядерных государств.

Россия также призывает другие ядерные державы отказаться от любых попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга.

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Юлия Мискевич
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