Родственникам погибших при пожаре в костромском клубе выплатят компенсацию

Губернатор заявил о выплате в 100 тысяч рублей родственникам погибших в клубе Костромы

Семьям тех, кто погиб при пожаре в костромском клубе «Полигон», выплатят компенсацию. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

Глава российского региона подписал постановление, согласно которому родственникам погибших единовременно выплатят по 100 тысяч рублей.

Пожар в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. Клуб «Полигон», который охватил огонь, принадлежал депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву. Погибли 13 человек, спасатели ведут поиск еще четырех посетителей. Прокуратура установила, что в клубе были заперты все эвакуационные выходы. В результате пожара здание сгорело дотла. Уточнялось, что с различными травмами в медпункты обратились не менее 60 человек, а четверо посетителей находятся в коме.

Предположительно, один из посетителей кафе нарушил правила использования ракетницы — его подозревают в поджоге. 7 ноября в Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара — огонь распространился из-за 23-летнего горожанина.