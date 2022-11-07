Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 7 ноября 2022Россия

Родственникам погибших при пожаре в костромском клубе выплатят компенсацию

Губернатор заявил о выплате в 100 тысяч рублей родственникам погибших в клубе Костромы

Фото: Ольга Евтушкова / РИА Новости

Семьям тех, кто погиб при пожаре в костромском клубе «Полигон», выплатят компенсацию. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

Глава российского региона подписал постановление, согласно которому родственникам погибших единовременно выплатят по 100 тысяч рублей.

Пожар в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. Клуб «Полигон», который охватил огонь, принадлежал депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву. Погибли 13 человек, спасатели ведут поиск еще четырех посетителей. Прокуратура установила, что в клубе были заперты все эвакуационные выходы. В результате пожара здание сгорело дотла. Уточнялось, что с различными травмами в медпункты обратились не менее 60 человек, а четверо посетителей находятся в коме.

Предположительно, один из посетителей кафе нарушил правила использования ракетницы — его подозревают в поджоге. 7 ноября в Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара — огонь распространился из-за 23-летнего горожанина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Во Франции назвали условия для переговоров Украины и России
Падение четырехлетней россиянки из окна попало на видео
Цены на газ в Европе резко упали
Токаев заявил о готовности Казахстана защищаться с «более жестких позиций»
Мобилизованных россиян отправили на усиление линии обороны в район Энергодара
Косметолог раскрыла три бесполезные и дорогие процедуры по омоложению
Москвичи назвали достаточный для счастливой жизни ежемесячный доход
Трамп провел переговоры с республиканцами для объявления импичмента Байдену
Родственникам погибших при пожаре в костромском клубе выплатят компенсацию
Директор Моисеева рассказал о помощи Пугачевой с похоронами певца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.