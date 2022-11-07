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10:35, 7 ноября 2022Спорт

Медведев опустился в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев опустился в рейтинге ATP с третьего на пятое место

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев опустился в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

26-летний Медведев имеет в активе 4065 очков, что переместило его с третьего на пятое место. Лидирует в рейтинге по-прежнему испанец Карлос Алькарас. Вслед за ним расположился его соотечественник Рафаэль Надаль. Третье место теперь занимает грек Стефанос Циципас. На четвертом месте располагается норвежец Каспер Рууд.

2 ноября Медведев вылетел после второго круга на турнире серии Masters в Париже. Он проиграл австралийцу Алексу де Минауру со счетом 4:6, 6:2, 5:7.

29 октября стало известно, что Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP. Он в четвертый раз в карьере сыграет в финальных соревнованиях сезона. В 2022 году россиянин на протяжении 16 недель с перерывом возглавлял рейтинг ATP.

Анастасия Борисова
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