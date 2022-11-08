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17:52, 8 ноября 2022Спорт

Тарасова объяснила решение WADA передать дело Валиевой в CAS

Татьяна Тарасова заявила, что WADA нужно было передать дело фигуристки Валиевой в CAS

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) передать дело российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ее слова приводит Sport24.

«Им нужно это делать, вот и все. Ее эта ситуация тревожит, хотя все понимают, что Камила чиста. По-другому быть не может», — заявила тренер. Она подчеркнула, что убеждена в честности спортсменки.

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О передачи дела Валиевой в CAS ранее 8 ноября сообщил глава WADA Витольд Банька. Он заявил, что, несмотря на официальное уведомление Российского антидопингового агентства о скорейшем разрешении дела Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было.

22 октября WADA обратилось в РУСАДА по делу Валиевой. В организации попросили сделать публичным уместный объем информации по итогам расследования. До этого РУСАДА хотело оставить детали по делу спортсменки конфиденциальными.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Анастасия Борисова
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