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13:43, 9 ноября 2022Экономика

Названа сумма потерь Adidas от приостановки деятельности в России

Adidas потеряла более 100 миллионов евро выручки из-за приостановки деятельности в России

Фото: Jeramey Lende / Shutterstock

Немецкая компания Adidas — один из крупнейших в мире производителей спортивной продукции — потеряла более 100 миллионов евро выручки в третьем квартале текущего года из-за приостановки торговой деятельности в России. Такую цифру назвали в компании.

При этом в целом выручка Adidas без учета курсовой разницы в третьем квартале увеличилась на 4 процента в годовом выражении. В евро – на 11 процентов, до 6,408 миллиардов евро против 5,752 миллиардов евро в третьем квартале прошлого года.

Однако чистая прибыль компании составила 66 миллионов евро, тогда как в третьем квартале 2021 года она достигала 479 миллионов евро. На финансовых результатах Adidas негативно отразились «несколько единовременных расходов на сумму почти 300 миллионов евро», отмечается в заявлении. Большая часть этих расходов связана с решением компании свернуть свою деятельность в России.

Adidas также резко сократила свой прогноз по размеру годовой прибыли — теперь она должна составить 250 миллионов евро против 500 миллионов евро, которые прогнозировались еще 20 октября, указывает телеканал CNBC. Ключевое влияние на сокращение прогнозируемой прибыли оказал разрыв сотрудничества с американским рэпером Канье Уэстом после его оскорбительных и антисемитских высказываний. На бренд Yeezy, созданный в коллаборации с исполнителем, в последние годы приходилось более половины прибыли Adidas.

В марте ретейлер Adidas приостановил деятельность в России вместе с другими спортивными брендами, такими как Nike и Puma. Однако окончательного решения об уходе из страны Adidas не приняла, хотя 31 октября сообщалось что рейтейлер откажется от части занятых торговых площадей в России для оптимизации расходов.

7 ноября стало известно, что новым генеральным директором Adidas станет бывший глава бренда спортивной одежды Puma Бьорн Гульден. На него возложат обязанности по спасению компании от кризиса.

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Данил Дмитриев
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