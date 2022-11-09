Антонов объяснил интерес США к войне на истощение с Россией руками украинцев

Посол Антонов заявил, что США желают заработать на массовой продаже оружия

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Америка экономически заинтересована в конфликте между Киевом и Москвой. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, США стремятся «снять сливки» с зарубежных поставок вооружений. Антонов уверен, что впоследствии Белому дому не удастся уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей.

«Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение», — высказался Антонов.

Изматывание всех — украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев. Как говорится, война с Россией до последнего украинца Анатолий Антонов российский посол в Вашингтоне

Многомиллиардные траты для Киева

Заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заверила, что Вашингтон намерен продолжать оказывать всестороннюю поддержку Киеву вне зависимости от результатов промежуточных выборов в Конгресс государства. Она подчеркнула, что действующая власть Соединенных Штатов уверена в непоколебимости помощи Киеву.

5 ноября американский генерал-лейтенант в отставке, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог подсчитал, что США выделяют Киеву 2,5 миллиона долларов в час. Он напомнил, что США оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 миллиардов долларов. «Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», — подчеркнул Келлог.

До этого США объявили о выделении очередного транша военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Уточняется, что в новый пакет помощи войдут 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, а также 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghost и системы ПВО Hawk. Также Киев получит 45 советских танков Т-72, которые были модернизированы США совместно с Нидерландами и Чехией.

Смена риторики Киева

Ранее сообщалось, что президент США вышел из себя во время очередного разговора с Владимиром Зеленским. Глава Белого дома сообщил своему украинскому коллеге, что одобрил выделение Киеву дополнительной военной помощи в размере одного миллиарда долларов, но в ответ Зеленский начал перечислять, какую еще помощь Украина ждет от западных стран, но не получает. «Байден вышел из себя... Американский народ довольно щедр, а его администрация и американские военные усердно работают, чтобы помочь Украине, говорил он [Байден], повысив голос, и Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности», — рассказал один из собеседников NBC News.

Несмотря на последовавшие сообщения об улучшении отношений между лидерами, позднее стала заметна смена риторики в США касательно переговоров Украины с Россией. Так, The Washington Post выяснила, что администрация Байдена в частном порядке призывает Зеленского показать открытость к переговорам с Россией. При этом, утверждают источники издания, одновременно Белый дом настаивает, чтобы Киев публично отказывался участвовать в мирных переговорах, пока Россию возглавляет Владимир Путин. Объясняется, что такая политика направлена на то, чтобы не подтолкнуть Киев к переговорам, а чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников».

После этого президент Украины, категорически отрицавший возможность диалога с Москвой, 8 ноября все же выдвинул условия. Ими стали возмещение всех убытков, причиненных в результате проведения специальной военной операции (СВО), восстановление целостности территории страны, уважение к Уставу ООН, наказание военных преступников, а также гарантии, что СВО не повторится. Кроме того, Зеленский впервые не потребовал от России возвращения к границам 1991 года.