Стало известно о состоянии выбросившей из окна годовалую дочь москвички

Выбросившую из окна годовалую дочь москвичку выписали из больницы и везут к следователям

Выбросившую из окна 11-го этажа годовалую дочь москвичку выписали из больницы. О ее состоянии со ссылкой на пресс-службу столичного Следственного комитета пишет АГН «Москва».

«Женщина, подозреваемая в убийстве своей малолетней дочери, выписана из медицинского учреждения и в настоящее время доставляется в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий», — сообщили в ведомстве.

Об инциденте, произошедшем в московском районе Чертаново, стало известно утром 8 ноября. Соседи предположили, что падение ребенка смягчил торчащий сук. Позже сообщалось, что девочка умерла в больнице.

В квартире 26-летней матери ребенка прокуратура обнаружила завалы мусора. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство малолетнего ребенка»).