Пентагон: окончательный статус Крыма может обсуждаться между Украиной и Россией

Белый дом считает, что Украина должна сама решить, будет ли она предпринимать попытку захватить Крым. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, передает ТАСС.

По его словам, окончательный статус Крыма может обсуждаться между Украиной и Россией. При этом Кол отказался уточнять, готов ли Вашингтон поддержать силовой вариант, отметив лишь, что США продолжат оказывать военную поддержку Киеву, поставляя запасы вооружений.

«Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения», — сказал он.

7 ноября высокопоставленный чиновник в Киеве рассказал Daily Beast, что администрация президента Украины Владимира Зеленского создает план по захвату Крыма под руководством Тамилы Ташевой: ее назначили ответственной по этому вопросу. При этом информатор отказался раскрывать точные сроки разработки стратегии.

Ранее вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в статье для The New Yorker заявил, что Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности России, поэтому власти страны не могут допустить посягательств на полуостров. По мнению Колдуэлла, Запад мог предотвратить спецоперацию, если бы признал вхождение Крыма в состав России.