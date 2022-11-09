Вице-губернатор Кубани Наумов стал мэром российского города

Краснодарская городская дума избрала на должность мэра Евгения Наумова

Городская дума Краснодара избрала вице-губернатора Кубани Евгения Наумова мэром города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Краснодара, пишет РИА Новости.

Отмечается, что кандидатуру Наумова во время тайного голосования поддержали депутаты в среду, 9 ноября, на 47-м внеочередном заседании городской думы 7-го созыва.

В августе мэр Краснодара Андрей Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. Позже стало известно, он станет председателем Совета министров администрации Харьковской области. «Коллеги отзываются о нем как о жестком и принципиальном человеке», также «новое назначение выглядит крайне логичным».

Ранее мэр Красноярска Сергей Еремин, переходящий на работу заместителем главы Красноярского края, написал заявление об отставке. По словам губернатора региона Александра Усса, это станет закономерным продолжением работы, которой занимается Еремин, но на более высоком уровне.

