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16:01, 10 ноября 2022Наука и техника

В России рассказали о создании системы разведки «Лиана»

ТАСС: систему космической морской разведки «Лиана» развернут в скором времени
Макет «Пион-НКС»

Макет «Пион-НКС». Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Систему космической морской разведки «Лиана» в скором времени полностью развернут. Первый из двух разведывательных спутников «Пион-НКС» принят Министерством обороны России. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«По итогам испытаний первый запущенный аппарат "Пион-НКС" получил высокие оценки руководства Минобороны и командования ВМФ. Спутник официально принят заказчиком. Сейчас обсуждается вопрос изготовления следующего космического аппарата», — сказал он.

Систему разведки «Лиана» разработали на основе советской системы «Легенда», которая отслеживала движение авианосных ударных групп Военно-морских сил США. В состав «Лианы» должны войти четыре пассивных разведывательных спутника «Лотос-С1», которые запустили в период с 2014 по 2021 год, и два активных аппарата «Пион-НКС». Эти спутники позволят отслеживать цели и наводить на них современное высокоточное оружие.

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В сентябре стало известно, что первый радиолокационный спутник морской разведки «Пион-НКС» принят на опытно-боевое дежурство. Аппарат отслеживает зарубежную военную деятельность.

В июле обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин предположил, что для наведения создаваемой в России баллистической ракеты «Змеевик», которая должна стать «убийцей авианосцев», может использоваться система разведки «Лиана».

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Даниил Иринин
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