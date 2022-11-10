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12:43, 10 ноября 2022Мир

Индонезия отреагировала на решение Путина не ехать на G20

AP: власти Индонезии заявили, что уважают решение Путина не ехать на саммит G20

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Власти Индонезии уважают решение президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Так отреагировал на решение российского лидера индонезийский министр Лухут Бинсар Панджайтан, отвечающий за подготовку встречи, его слова приводит Associated Press (AP).

Политик рассказал, что к нему поступила информация об отказе Путина от личного участия в саммите «Большой двадцатки». По его словам, визит российского лидера обсуждался в ходе его телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо. Министр отметил, что не знает причин такого решения главы государства, но «у президента Путина, возможно, есть дела дома».

Панджайтан призвал уважать решение Путина. «Что бы ни случилось с решением России, это для нашего общего блага и к лучшему для всех нас», — резюмировал он.

Ранее российский лидер заявил о своем решении не посещать мероприятие. Тем не менее в посольстве России в Индонезии не исключили участие Путина в видеоформате. Также известно, что вместо него на саммит G20 поедет глава МИД России Сергей Лавров.

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Виктория Кондратьева
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