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16:37, 11 ноября 2022Ценности

Врачи рассказали о популярности неожиданной части тела для ботокса

Врачи из США назвали ботокс для ног популярной процедурой от боли в туфлях на каблуках

Фото: unsplash

Специалисты в области эстетической медицины из США назвали инъекции ботулотоксина в ноги популярной процедурой для предотвращения боли от ношения туфель на каблуках. Соответствующий материал опубликовало издание Fashionista.

Врачи заявили, что вещества в составе препаратов для избавления от морщин способны также парализовать мышцы пяточной кости и уменьшить боль в разных частях тела. Кроме того, отметил доктор Дэвид Дж. Голдберг, инъекции ботокса помогают предотвратить появление мозолей.

Эксперты рассказали, что спрос на введение препарата в область стоп у женщин неожиданно вырос после пандемии коронавируса. «Два года эпидемии привели к тому, что многие из нас испытывают дискомфорт из-за резкого возвращения на высокие каблуки», — объяснил дерматолог из Нью-Йорка Ава Шамбан.

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По словам медиков, ботоксу также нашли широкое применение в лечении гипергидроза — чрезмерного потоотделения на стопах, ладонях и в подмышечных впадинах. Помимо этого, ботулотоксин можно применять более чем в 15 частях тела для смягчения болей и предотвращения различных заболеваний.

В августе редакторы портала Hindustan Times назвали способы носить обувь на каблуках без боли. Специалисты порекомендовали склеить между собой третий и четвертый пальцы медицинским пластырем, чтобы снять напряжение со всей стопы.

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Екатерина Ештокина
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