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14:17, 11 ноября 2022Спорт

Стало известно об отключении Карпова от аппарата ИВЛ

Mash: российского гроссмейстера Анатолия Карпова отключили от аппарата ИВЛ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Стало известно об улучшении состояния российского гроссмейстера Анатолия Карпова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, шахматиста отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Уточняется, что его также перевели в нейрохирургическое отделение.

Ранее глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о препятствии для выписки Карпова из больницы. «Он разговаривает, лечение проходит планово. Дело не столько даже в падении, а в пневмонии, ее надо пролечить. По моей информации, ситуация улучшается», — сказал Дворкович.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в больницу в результате травмы, которая носит бытовой характер. Он был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга.

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975 по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.

Ксения Курашкина
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