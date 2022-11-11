Глава «Роскосмоса» призвал к безаварийным пускам в 2023 году

Глава «Роскосмоса» Борисов: все пуски в 2023 году должны быть безаварийными

Все пуски «Роскосмоса» в 2023 году должны состояться без аварий. К этому руководителей и исполнителей российской ракетно-космической отрасли в ходе посещения самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» призвал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борисова, такие требования обусловлены необходимостью роста российской спутниковой группировки.

В сообщении госкорпорации отмечается, что необходимо «увеличить персональную ответственность руководителей и исполнителей всех уровней за качество выпускаемой продукции, совершенствовать методы обслуживания ракетно-космической техники в ходе ее жизненного цикла и повысить уровень применения технологий компьютерного проектирования и цифрового моделирования».

В ходе посещения предприятия глава «Роскосмоса» осмотрел площадку для производства средне-тяжелой ракеты «Союз-5».

В августе «Роскосмос» сообщил, что огневые испытания доводочного ракетного двигателя РД-171МВ, разработанного Научно-производственным объединением (НПО) «Энергомаш», завершены.