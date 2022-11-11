Ирина Роднина заявила, что профессиональные футбольные клубы должны обеспечивать себя сами

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на критику ее предложения закрыть футбольные клубы в России. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я лишь высказала свое мнение. У нас по стране больше всего спортивных школ именно по футболу. Государство на уровне детского футбола поддерживает этот вид спорта», — заявила Роднина, добавив, что профессиональные команды должны обеспечивать себя сами, а не рассчитывать на средства из госбюджета.

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов оценил высказывание Родниной фразой «зачем она лезет в футбол». Он отметил, что футбол — самый популярный вид спорта, а денег из бюджета на фигурное катание выделяется не меньше.

10 ноября Роднина посетовала на то, что отечественные команды умеют только тратить деньги, и призвала закрыть российские футбольные клубы. «Если они за 30 лет не научились зарабатывать, значит, что-то надо менять: руководство, или банкротиться, или еще что-то», — возмутилась она.