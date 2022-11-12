Глава UFC высказался о проведении боя Махачева с лучшим бойцом промоушена

Дэйна Уайт подтвердил, что UFC занимается организацией поединка Махачева и Волкановски

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) высказался о проведении боя россиянина Ислама Махачева с лучшим бойцом промоушена вне зависимости от весовых категорий Александром Волкановски. Его слова приводит MMA Fighting.

«Волкановски опровергал все прогнозы относительно него. И если такой парень приходит ко мне и говорит, что хочет драться, то как я могу отказать ему?» — заявил Уайт. Он подтвердил, что UFC работает над организацией этого поединка.

11 ноября Волкановски раскрыл подробности подготовки к встрече с Махачевым. «Я уже пригласил в тренировочный лагерь бойцов и набираю вес, потребляя калории. Осталось только подписать контракты», — заявил спортсмен. Он заверил, что поединок состоится в Австралии в феврале 2023 года.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). Волкановски — чемпион промоушена в полулегком весе. В его активе 25 побед при единственном поражении.