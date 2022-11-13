Еще одна сборная заявила о готовности провести товарищеский матч с Россией

В сборной Казахстана по футболу заявили о готовности сыграть с командой России в феврале

Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с национальной командой Казахстана. Об этом РИА Новости рассказала главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

«Я знаю, что наши федерации футбола контактировали по поводу матча, но не сошлись в датах. Но молодежные и юношеские сборные играли», — поделился специалист. Он заявил, что команда ищет спарринг-партнера и готова сыграть с командой России в феврале.

5 ноября стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч с Узбекистаном. Игра пройдет 20 ноября в Ташкенте. До этого, 17 ноября, россияне встретятся с еще одной командой — Таджикистаном. Матч состоится в Душанбе.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, Россия не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года.