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12:25, 15 ноября 2022Ценности

Блогерша призналась в отсутствии друзей из-за ее привлекательной внешности

TikTok-блогерша Ариана призналась в отсутствии друзей из-за привлекательной внешности

Кадр: @arianasavannah

Бьюти-блогерша Ариана из США (фамилия неизвестна) призналась, что у нее нет друзей из-за ее привлекательной внешности. Своей историей она поделилась в своем в TikTok-аккаунте.

В опубликованном видеоролике героиня публикации с никнеймом @arianasavannah наносит маскирующее средство на лицо, рассказывая при этом об отсутствии в ее жизни приятелей из-за естественной красоты. «Мне трудно говорить на эту тему, потому что это вызовет негативную реакцию, но очевидно, что у красивой внешности есть масса минусов», — признается она.

По словам девушки, семья уверила ее в том, что она слишком красивая, а данный факт вызывает зависть у других людей. «На самом деле, я очень в себе не уверена, и то, что говорят родители, бессмысленно», — добавляет оскорбленная мнением близких юзерша. В заключение инфлюэнсерша признается, что красивые люди очень одиноки, и их жизнь не такая яркая, как кажется многим окружающим.

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Подписчики поддержали девушку, рассказав похожие истории в комментариях. «Девушки не хотят дружить, потому что видят в вас угрозу, а парни не могут быть с вами настоящими друзьями, потому что вы начинаете им нравиться как женщина», «Я не самая красивая девушка и могу сказать вам, что так происходит потому, что они завидуют», «Это правда. У меня тоже нет друзей, и мне часто становится очень одиноко», — написали они.

Ранее в ноябре TikTok-блогерша @yelizz.shn показала изменения во внешности за пять лет и удивила зрителей. В начале видео девушка продемонстрировала, как выглядела до трансформации: небрежная прическа, округлое лицо, объемный нос, густые брови и прыщи. Затем она предстала перед камерой после преображения. На размещенных кадрах видно, что юзерша сменила цвет волос с черного на рыжий и уложила гладкие пряди, сделав прямой пробор. Также ее лицо приобрело более четкую форму, нос стал тоньше, а брови уже.

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Екатерина Ештокина
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