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05:27, 15 ноября 2022Мир

Байден прибыл на саммит G20 с получасовым опозданием

Президент США Джо Байден прибыл на саммит G20 спустя полчаса после запланированного начала
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден прибыл на место проведения саммита G20 с получасовым опозданием. Об этом сообщает ТАСС.

Начало первой сессии, посвященной вопросам продовольственной и энергетической безопасности, было назначено на 09:30 по местному времени (04:30 по мск), однако из-за опоздания американского лидера сессию пришлось отложить. Отмечается, что все участники саммита были вынуждены ждать Байдена в зале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила негодование по поводу опоздания главы США на заседание «Большой двадцатки». Она подчеркнула, что глава российской делегации — министр иностранных дел России Сергей Лавров — уже прибыл на место проведения саммита.

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Варвара Кузьмина
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