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05:12, 15 ноября 2022Мир

Захарова возмутилась опозданию Байдена на саммит G20

Представитель МИД России Захарова возмутилась опозданию президента Байдена на саммит G20
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась опозданию президента США Джо Байдена на саммит G20. Об этом она написала в своем Telegram.

Как сообщила Захарова, глава российской делегации — министр иностранных дел России Сергей Лавров — уже прибыл на заседание «Большой двадцатки». «Но опять все ждут Байдена», — добавила она.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Президент России Владимир Путин отказался от участия в мероприятии, так как обстоятельства диктуют приоритет нахождения главы государства в стране, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Марина Совина
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