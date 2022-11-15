Захарова возмутилась опозданию Байдена на саммит G20

Представитель МИД России Захарова возмутилась опозданию президента Байдена на саммит G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась опозданию президента США Джо Байдена на саммит G20. Об этом она написала в своем Telegram.

Как сообщила Захарова, глава российской делегации — министр иностранных дел России Сергей Лавров — уже прибыл на заседание «Большой двадцатки». «Но опять все ждут Байдена», — добавила она.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Президент России Владимир Путин отказался от участия в мероприятии, так как обстоятельства диктуют приоритет нахождения главы государства в стране, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.