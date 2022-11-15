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13:10, 15 ноября 2022Россия

Кремль ответил на вопрос о переносе административного центра Херсонской области

Песков заявил, что Херсон остается административным центром области после отвода войск
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Решений о том, чтобы перенести административный центр Херсонской области из Херсона на другую территорию, не принималось. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Каких-либо иных решений не принималось», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, будет ли после отвода российских войск изменен административный центр региона.

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9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего силами СВО Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.

Впоследствии в Кремле уточняли, что после отвода российских войск на левый берег Днепра Херсонская область остается частью России. По словам Пескова, этот субъект законодательно закреплен, «здесь и не может быть никаких изменений».

12 ноября пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин заявил, что Геническ временно станет административной столицей. Впоследствии его заявление опровергли и подчеркнули, что на момент заявления Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений.

Херсонская область вошла в состав России после референдума, который проходил с 23 по 27 сентября. По итогам голосования за присоединение высказались 87,05 процента голосовавших. 30 сентября в Кремле президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в Россию этого региона, а также Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области.

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Анастасия Шейкина
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