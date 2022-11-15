Бельгия прокомментировала падение ракет в Польше

Премьер Бельгии де Кроо заявил о сплоченности стран НАТО на фоне инцидента в Польше

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо в своем Twitter-аккаунте прокомментировал падение ракет в Польше.

По его словам, страны НАТО сплочены как никогда и имеют возможности для защиты всех членов альянса.

Премьер-министр добавил, что Бельгия решительно осуждает произошедшее. Он также выразил соболезнования семьям погибших и народу Польши.

Накануне Минобороны России заявило, что ВС России не наносили никаких ударов по целям вблизи границы Польши и Украины.

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. На месте находится полиция, прокуратура и армия.

