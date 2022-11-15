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13:46, 15 ноября 2022Спорт

Тарасова оценила призыв WADA дисквалифицировать Валиеву

Татьяна Тарасова назвала безобразием призыв WADA дисквалифицировать Камилу Валиеву

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила призыв Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист назвала это требование редкостным безобразием. «Они руководствуются тем, что было нарушение. Но я не могу себе представить, что было нарушение», — сказала Тарасова.

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26 октября 2022

14 ноября председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев рассказал о возможном наказании для фигуристки. «Максимум — это два года, а минимум — предупреждение в зависимости от степени вины, которая будет выявляться на заседании международного спортивного арбитражного суда (CAS)», — пояснил Алексеев.

14 ноября WADA призвало CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года с момента вынесения решения. Также в организации потребовали аннулировать все результаты фигуристки начиная с 25 декабря 2021 года и лишить ее всех медалей и призовых.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

15 января 2022 года Валиева стала чемпионкой Европы. Ранее, 25 декабря 2021-го, фигуристка выиграла чемпионат России.

Ксения Курашкина
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