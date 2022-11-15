Глава Минобороны Венгрии сделал заявление после Совбеза по ситуации в Польше

Глава Минобороны Венгрии: необходимо дождаться от Польши данных о падении ракет

Глава Минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки сделал заявление после заседания Совбеза страны по ситуации с падением ракет в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не знаем точно, что произошло, ждем сообщения наших польских коллег... Мы внимательно следим за развитием событий, венгерская армия, как всегда, стоит на защите страны», — заявил министр в эфире телеканала M1.

По его словам, пока Будапешт не видит необходимости предпринимать какие-то «особенные шаги, за исключением того, что мы постоянно на связи на международном и военном уровне со всей системой Европы и НАТО, чтобы быть готовыми немедленно отреагировать, если что-то случится».

Ранее польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты задели зерносушилки, погибли два человека. На месте находится полиция, прокуратура и армия. Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России не наносили никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы, и назвало сообщения о падении якобы российских ракет провокацией.