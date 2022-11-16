Авербух оценил отстранение российских фигуристов от международных турниров
Хореограф Илья Авербух оценил отстранение российских фигуристов от международных турниров. Его слова приводит Sport24.
Авербух заявил, что мировая серия Гран-при катастрофически потеряла от отсутствия россиян. «Конечно, мы тоже теряем оттого, что у нас нет этих баталий с международными спортсменами, — это обоюдная потеря для всех», — подчеркнул он.
Ранее Авербух обесценил победы иностранных фигуристов на международных турнирах без россиян. «Может, ты и лучший, но всегда это будет идти в скобочках, что эта победа была в отсутствии одной из самых сильных стран в фигурном катании», — отметил он.
7 июня Международный союз конькобежцев на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Также отечественным фигуристам запретили участвовать в международной серии Гран-при.