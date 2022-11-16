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15:50, 16 ноября 2022Спорт

Авербух оценил отстранение российских фигуристов от международных турниров

Авербух заявил, что отсутствие россиян на международных турнирах стало потерей для всех

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Хореограф Илья Авербух оценил отстранение российских фигуристов от международных турниров. Его слова приводит Sport24.

Авербух заявил, что мировая серия Гран-при катастрофически потеряла от отсутствия россиян. «Конечно, мы тоже теряем оттого, что у нас нет этих баталий с международными спортсменами, — это обоюдная потеря для всех», — подчеркнул он.

Ранее Авербух обесценил победы иностранных фигуристов на международных турнирах без россиян. «Может, ты и лучший, но всегда это будет идти в скобочках, что эта победа была в отсутствии одной из самых сильных стран в фигурном катании», — отметил он.

7 июня Международный союз конькобежцев на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Также отечественным фигуристам запретили участвовать в международной серии Гран-при.

Дарья Коршунова
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