Авербух заявил, что отсутствие россиян на международных турнирах стало потерей для всех

Хореограф Илья Авербух оценил отстранение российских фигуристов от международных турниров. Его слова приводит Sport24.

Авербух заявил, что мировая серия Гран-при катастрофически потеряла от отсутствия россиян. «Конечно, мы тоже теряем оттого, что у нас нет этих баталий с международными спортсменами, — это обоюдная потеря для всех», — подчеркнул он.

Ранее Авербух обесценил победы иностранных фигуристов на международных турнирах без россиян. «Может, ты и лучший, но всегда это будет идти в скобочках, что эта победа была в отсутствии одной из самых сильных стран в фигурном катании», — отметил он.

7 июня Международный союз конькобежцев на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Также отечественным фигуристам запретили участвовать в международной серии Гран-при.