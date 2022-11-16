Карпин шуткой ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России

Валерий Карпин объяснил отказ вызвать Артема Дзюбу в сборную фразой «вызвать его с пляжа?»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил отказ вызвать форварда Артема Дзюбу на ноябрьские товарищеские матчи. Его слова приводит РИА Новости.

«Откуда мне его вызывать? В Турции его нет. К чему эти вопросы? Откуда его вызывать? С пляжа?» — пошутил тренер в ответ на вопрос о нападающем. Он также рассказал, что на предстоящие игры с Таджикистаном и Узбекистаном выйдут разные составы национальной команды.

7 ноября Федерация футбола Турции объявила об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор». Футболист пояснил, что принял решение покинуть клуб, потому что получал недостаточно игрового времени. На данный момент форвардом интересуются несколько турецких и российских команд.

28 октября стало известно, что сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном. Игра пройдет 17 ноября в Душанбе. После этого, 20 ноября, россияне сыграют еще с одной командой — Узбекистаном. Встреча состоится в Ташкенте.