Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Овечкин продлил безголевую серию до четырех матчей

«Флорида Пантерс» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин результативными действиями не отметился. Таким образом, капитан столичной команды продлил безголевую серию до четырех матчей.

В текущем сезоне Овечкин имеет показатель полезности «-15». Он занимает предпоследнее место в рейтинге игроков по этому показателю. Хуже россиянина выступает лишь форвард «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру, чей показатель полезности составляет «-17».

Всего составе «Вашингтона» Овечкин 788 раз поразил ворота соперников. Он является рекордсменом НХЛ по голам за одну команду.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин уступает канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).