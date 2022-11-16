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18:45, 16 ноября 2022Спорт

Рублев проиграл Джоковичу в матче Итогового турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Новаку Джоковичу в матче Итогового турнира ATP

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче Итогового турнира ATP. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рублев уступил со счетом 4:6, 1:6 во втором туре группового этапа. Спортсмены провели на корте один час и восемь минут. На данный момент россиянин занимает второе место в красной группе следом за Джоковичем и сохраняет шансы на попадание в полуфинал. Серб благодаря этой победе обеспечил себе досрочный выход в следующую стадию турнира.

14 ноября Рублев обыграл соотечественника Даниила Медведева в стартовом матче группового этапа. Встреча продлилась два часа 30 минут и завершилась со счетом 6:7, 6:3, 7:6 в пользу Рублева. Следующий матч он проведет 18 ноября против грека Стефаноса Циципаса.

Итоговый турнир ATP завершится 20 ноября. Медведев становился победителем соревнований в 2020 году.

Рублев второй раз в карьере проиграл Джоковичу. Всего теннисисты провели три встречи, в одной из которых россиянин одержал победу.

Ксения Курашкина
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