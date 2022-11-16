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11:05, 16 ноября 2022Наука и техника

Разработан новый метод очистки воды с помощью плазмы

В ИСО СО РАН разработали новый метод очистки воды с помощью холодной плазмы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российские ученые из лаборатории оптических излучений Института сильноточной электроники (ИСО) СО РАН разработали новый метод очистки воды с помощью холодной плазмы. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Авторы использовали низкотемпературную плазму для фильтрации воды от загрязнений, вызванных фармацевтическими производствами и микроскопическими водорослями.

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В ходе экспериментов специалисты протестировали технологию на воде с примесями красителей. После окрашивания на образцы воздействовали плазмой высоковольтного наносекундного разряда в условиях неоднородного электрического поля, что привело к просветлению раствора. Затем краситель превратился в безопасные соли и углекислый газ.

В дальнейшем исследователи хотят выяснить, какой именно способ производства плазмы эффективнее всего нейтрализует загрязнители.

В сентябре 2022 года российские ученые из НИУ «МИЭТ» и Сеченовского университета представили первый в мире безрубцовый метод регенерации ран и органов.

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Елена Апазиди
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