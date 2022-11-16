Стали известны подробности взрыва в Стамбуле

Yeni Akit: пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван несколькими взрывами

Пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами, что привело к панике среди людей. Об этом пишет газета Yeni Akit.

По информации издания, пожар возник в автомобиле по неизвестной причине и распространился на соседние машины. Всего повреждено шесть автомобилей.

Последовавшие друг за другом звуки взрывов вызвали панику среди населения Yeni Akit

Улица Коджамустафа-паша находится в пяти километрах от площади Султанахмет, где расположены главные достопримечательности города — мечеть Айя-София и Голубая мечеть.

Взрывы и пожар в центре Стамбула

Взрыв в районе Фатих в Стамбуле произошел в ночь на 16 ноября. По информации газеты Sabah, причиной возгорания стала техническая неисправность автомобиля.

Сообщается, что владелец автомобиля, с которого начался пожар, двигался по улице Коджамустафа-паша, когда заметил, что машина начала дымиться. Он остановился на обочине дороги и обратился за помощью к окружающим.

Вскоре после этого машина загорелась. Огонь перекинулся на соседние автомобили, повредив также здание и банкомат рядом с местом инцидента. При этом взрыв одного из автомобилей произошел по причине возгорания.

Пожарные бригады оперативно среагировали на пожар, однако сильный огонь, охвативший автомобили, удалось потушить с трудом. По предварительным данным, никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия полицейские не нашли свидетельств, указывающих на теракт или поджог, отмечает газета.

Теракт на улице Истикляль

Ночной взрыв стал вторым за неделю в Стамбуле. 13 ноября теракт произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу. Шестеро погибли, 81 человек пострадал, в том числе трое россиян.

Турецкие власти обвинили во взрыве курдских боевиков. На допросе задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир призналась, что была завербована Рабочей партией Курдистана, которая в Турции считается террористической. Кроме того, она проходила обучение в разведшколе, где преподавали американские военные.

Террористка рассказала, что прошла обучение в так называемой разведывательной школе РПК (Рабочей партии Курдистана — прим. «Ленты.ру») в Айн аль-Арабе, где также давали уроки американские солдаты в Сирии, и ее готовили как офицера специальной разведки Yeni Şafak

По словам задержанной, ее пообещали после совершения теракта отправить в Грецию.

Реакция курдов

Рабочая партия Курдистана отрицает свое участие в организации теракта на улице Истикляль. «Для нас не может быть и речи о том, чтобы каким-либо образом нацеливаться на мирных жителей», — говорится в заявлении запрещенной в Турции курдской организации.

Руководство крупнейшей политической организацией сирийских курдов — Партии демократического союза (ПДС) также заявило о непричастности отрядов курдских «Сил народной самообороны» (СНС) к теракту в Стамбуле.

Попытки турецких спецслужб возложить ответственность за теракт на наших бойцов преследуют цель узаконить подготовку Анкарой новой военной операции на севере Сирии с целью расширение пограничной зоны безопасности Партия демократического союза

В ПДС назвали эти обвинения «сфабрикованными против курдских сил». При этом, в партии осудили теракт и выразили соболезнование семьям погибших.