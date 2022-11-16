Стали известны подробности взрыва в Стамбуле
Пожар в районе Фатих в Стамбуле был вызван не одним, а несколькими взрывами, что привело к панике среди людей. Об этом пишет газета Yeni Akit.
По информации издания, пожар возник в автомобиле по неизвестной причине и распространился на соседние машины. Всего повреждено шесть автомобилей.
Последовавшие друг за другом звуки взрывов вызвали панику среди населения
Улица Коджамустафа-паша находится в пяти километрах от площади Султанахмет, где расположены главные достопримечательности города — мечеть Айя-София и Голубая мечеть.
Взрывы и пожар в центре Стамбула
Взрыв в районе Фатих в Стамбуле произошел в ночь на 16 ноября. По информации газеты Sabah, причиной возгорания стала техническая неисправность автомобиля.
Сообщается, что владелец автомобиля, с которого начался пожар, двигался по улице Коджамустафа-паша, когда заметил, что машина начала дымиться. Он остановился на обочине дороги и обратился за помощью к окружающим.
Вскоре после этого машина загорелась. Огонь перекинулся на соседние автомобили, повредив также здание и банкомат рядом с местом инцидента. При этом взрыв одного из автомобилей произошел по причине возгорания.
Пожарные бригады оперативно среагировали на пожар, однако сильный огонь, охвативший автомобили, удалось потушить с трудом. По предварительным данным, никто не пострадал.
Прибывшие на место происшествия полицейские не нашли свидетельств, указывающих на теракт или поджог, отмечает газета.
Теракт на улице Истикляль
Ночной взрыв стал вторым за неделю в Стамбуле. 13 ноября теракт произошел на улице Истикляль в районе Бейоглу. Шестеро погибли, 81 человек пострадал, в том числе трое россиян.
Турецкие власти обвинили во взрыве курдских боевиков. На допросе задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир призналась, что была завербована Рабочей партией Курдистана, которая в Турции считается террористической. Кроме того, она проходила обучение в разведшколе, где преподавали американские военные.
Террористка рассказала, что прошла обучение в так называемой разведывательной школе РПК (Рабочей партии Курдистана — прим. «Ленты.ру») в Айн аль-Арабе, где также давали уроки американские солдаты в Сирии, и ее готовили как офицера специальной разведки
По словам задержанной, ее пообещали после совершения теракта отправить в Грецию.
Реакция курдов
Рабочая партия Курдистана отрицает свое участие в организации теракта на улице Истикляль. «Для нас не может быть и речи о том, чтобы каким-либо образом нацеливаться на мирных жителей», — говорится в заявлении запрещенной в Турции курдской организации.
Руководство крупнейшей политической организацией сирийских курдов — Партии демократического союза (ПДС) также заявило о непричастности отрядов курдских «Сил народной самообороны» (СНС) к теракту в Стамбуле.
Попытки турецких спецслужб возложить ответственность за теракт на наших бойцов преследуют цель узаконить подготовку Анкарой новой военной операции на севере Сирии с целью расширение пограничной зоны безопасности
В ПДС назвали эти обвинения «сфабрикованными против курдских сил». При этом, в партии осудили теракт и выразили соболезнование семьям погибших.