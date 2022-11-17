Футболист сборной России оценил отказ Карпина возглавить команду Армении

Дмитрий Баринов рассказал, что не понял бы перехода Валерия Карпина в сборную Армении

Полузащитник «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Баринов оценил отказ главного тренера национальной команды Валерия Карпина возглавить сборную Армении. Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, у него не было сомнений в том, что специалист продлит контракт с Российским футбольным союзом (РФС). «Мне кажется, с его стороны было бы некрасиво во всей этой ситуации сказать: "Спасибо, парни, но я перехожу". Лично я бы такого не понял», — отметил Баринов.

13 ноября Карпин рассказал о предложении возглавить национальную команду Армении. Он отметил, что отказался, так как является главным тренером «Ростова» и сборной России. За неделю до этого специалист продлил контракт с РФС до 2024 года.

17 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Спустя три дня команда Карпина встретится с Узбекистаном.